Ärger in der Warteschlange vor dem Impfzentrum Donauwörth

In der Warteschlange vor dem Impfzentrum Donauwörth reißt wohl so manchem der Geduldsfaden. Ein Unbekannter beleidigte wohl eine andere Frau.

Vor dem Impfzentrum in Donauwörth liegen wohl die Nerven blank. Dort warten viele Menschen auf eine dritte oder auch erste Impfung und müssen Geduld beweisen, bis sie an der Reihe sind. Am Dienstag ist nun einem Mann anscheinend der Geduldsfaden gerissen und hat eine ebenfalls wartende Frau aus einer Juragemeinde beschimpt.

Wie die Polizei Donauwörth meldet, hatte der Mann die ihm bis dahin völlig unbekannte 37-Jährige wohl mit "Du spinnst doch, du Verrückte" beleidigt. Das wollte diese nicht auf sich sitzen lassen und zeigte den Fremden bei der Polizei an. Dort hatte man am gestrigen Dienstag wohl schon einige Anzeigen wegen Beleidigung aufgenommen, wie der Polizeibericht klar macht.

Bereits wenige Stunden vorher hatte ein unbekannter Mann eine 20-Jährige Frau aus Tapfheim mit Kraftausdrücken beleidigt. In allen Fällen wurden die Vorfälle bei der Polizei aktenkundig gemacht. Die juristische Bewertung obliegt nun jeweils der zuständigen Staatsanwaltschaft, heißt es von Seiten der Polizei. (dz)