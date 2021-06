Donauwörth

13:50 Uhr

Ärger um Schreiben am Gymnasium Donauwörth

Am Gymnasium Donauwörth sorgt ein Schreiben einer Lehrkraft für Aufregung. Darin geht es um die Corona-Tests an der Schule.

Plus Eine Lehrkraft vom Donauwörther Gymnasium. stellt sich gegen Corona-Tests. Die Schule distanziert sich vom Schreiben.

Von Christof Paulus

Ein Schreiben einer Lehrkraft des Gymnasiums Donauwörth bietet Lehrern, Schülern und deren Angehörigen derzeit großen Diskussionsstoff. Bei dem Schriftstück handelt es sich um einen Brief an die Eltern einer Klasse, in dem die Corona-Tests in der Schule angeprangert werden. Direktor Karl Auinger weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass das Schreiben ohne Rücksprache mit der Schulleitung erstellt wurde. Es sei deshalb nicht als offizielles Schreiben des Gymnasiums zu werten, die Verbreitung in der Schule habe er untersagt.

Themen folgen