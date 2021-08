Donauwörth

Afghanische Ortskräfte sollen in Donauwörth Schutz finden

Das ehemalige Hotel Viktoria in Donauwörth wird von einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in ein Übergangswohnheim umgewandelt.

Plus In Donauwörth und Oettingen sollen afghanische Ortskräfte eine erste Zuflucht finden. Was die Regierung von Schwaben genau plant.

Von Barbara Wild

Der Landkreis Donau-Ries wird aus Afghanistan evakuierten Personen als erster Zufluchtsort dienen. Wie die Regierung von Schwaben auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, sollen afghanische Familien in Donauwörth und Oettingen untergebracht werden. Es handelt sich um einheimische Mitarbeiter verschiedener Entwicklungsorganisationen.

