Donauwörth: Airbus-Helikopter fliegen mehr an Samstagen

Plus Die Corona-Pandemie beeinflusst auch den Flugbetrieb von Airbus Helicopters in Donauwörth. Was die Firma dazu mitteilt.

Mancher Bürger im Raum Donauwörth hat in den vergangenen Wochen den Eindruck bekommen, die Firma Airbus Helicopters hat ihren Hubschrauber-Flugbetrieb ausgeweitet. Nun teilt das Unternehmen mit, dass sich die Zahl der Testflüge nicht erhöht habe, wohl aber die zeitliche Verteilung.

Die Ansteckungsgefahr des Personals soll minimiert werden

Grund dafür sei die Corona-Pandemie. Wegen der Infektionsgefahr sei Airbus angehalten, den Flugbetrieb so zu gestalten, dass das Risiko einer Ansteckung beim fliegenden Personal und allen weiteren Personen, die in diesem Bereich am Boden tätig sind, minimiert wird. Dies führe zu einer „zeitlichen Streckung“. Soll heißen: Die Maschinen seien verstärkt auch samstags in der Luft.

Genehmigung für Flugbetrieb bei Airbus am Samstag liegt seit Jahren vor

Dies sei grundsätzlich seit Jahren vom zuständigen Luftamt genehmigt: „Bislang mussten wir nur selten darauf zurückgreifen, derzeit sind wir dazu gezwungen.“ Jedoch versuche man, die Flüge an Samstagen auf die Zeit zwischen 9 und 15 Uhr zu konzentrieren. Die Firma verspricht: „Sobald es uns möglich ist, werden wir wieder zum normalen Format zurückkehren.“ (dz)

