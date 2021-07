Donauwörth

vor 47 Min.

Airbus baut in Donauwörth eine Produktionsstätte für die H160

So soll die neue Produktionsstätte für die H160 im Airbus-Helicopters-Werk in Donauwörth aussehen. Der Komplex wird an der Industriestraße hochgezogen, die direkt an dem Gebäude vorbeiführt. Der auf der Grafik im Vordergrund dargestellte Parkplatz ist rein symbolisch.

Plus Der Hubschrauberhersteller benötigt für das neu entwickelte Modell in Donauwörth eine Fertigungshalle. Warum dieser Helikopter eine doppelte Premiere darstellt.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Airbus Helicopters packt am Standort Donauwörth ein großes Bauprojekt an. Es soll eine Produktionsstätte für ein zentrales Bauteil des neuen Hubschraubers vom Typ H160 entstehen. Dieser Betriebszweig stellt für das Werk mit seinen rund 6500 Mitarbeitern ein weiteres Standbein dar. Die Bauarbeiten, die in der kommenden Woche beginnen sollen, haben aber auch Auswirkungen auf den Verkehr in Donauwörth, denn die Industriestraße muss teilweise gesperrt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen