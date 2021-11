Angeklagter versäumt Gerichtstermin: Haftbefehl erlassen

Plus Ein junger Mann hat in Donauwörth attackiert Sanitäter und Polizisten. Bei der Verhandlung gegen ihn fehlt er - seine Entschuldigung reicht dem Gericht nicht.

Ob er damit gerechnet hat? Einen Haftbefehl erhalten hat jetzt ein 24-jähriger Mann, weil er – angeblich wegen einer Erkrankung – nicht zu seiner Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht erschienen war. Ihm sollte der Prozess gemacht werden, weil er beim Transport ins Donauwörther Krankenhaus massiv Widerstand geleistet hatte gegen Sanitäter und Polizisten, die er zudem durch Tritte und Schläge verletzt hatte.