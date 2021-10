Anklage: Vater aus Donauwörth schüttelt Baby fast tot

Plus Ein Donauwörther hat im März seinem knapp drei Monate alten Sohn ein lebensgefährliches Schädel-Hirn-Trauma zugefügt. Jetzt ist ein Verfahren gegen ihn am Landgericht Augsburg anhängig.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Anklage gegen einen Mann aus Donauwörth erhoben, der am 23. März seinen damals knapp drei Monate alten Sohn so massiv geschüttelt haben soll, dass das Kind beinahe an den Folgen gestorben wäre. Es kam mit einem lebensgefährlichen Schädel-Hirn-Trauma in eine Augsburger Klinik.