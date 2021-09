Fußball rollt auf die Straße: Mopedfahrer stürzt in Auchsesheim

Ein 18-Jähriger ist auf seinem Moped in Auchsesheim unterwegs. Plötzlich rollt vor ihm ein Ball auf die Straße. Der junge Mann verliert daraufhin die Kontrolle.

Ein Mopedfahrer aus Bissingen ist am Dienstagnachmittag in der Mertinger Straße in Auchsesheim mit seinem Fahrzeug gestürzt. Nach Angabe der Polizei war die Ursache hierfür ein Fußball, den ein 14-Jähriger versehentlich aus einem Grundstück heraus über die Straße schoss. Der 18-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Ball.

Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte mit seinem Moped auf die Straße. Er kam mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik, wo sich die Verletzungen glücklicherweise als nicht schwerwiegend herausstellten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.