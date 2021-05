Kontrolle vor Kindergarten in Auchsesheim: Über 50 Fahrer sind zu schnell

Bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei wurden knapp 50 Autofahrer erwischt, die deutlich über der erlaubten 30er-Marke waren. Einer hat es besonders übertrieben.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth haben am Dienstag eine Geschwindigkeitsmessung vor dem Kindergarteneingang in der Mertinger Straße in Auchsesheim durchgeführt. Dort darf man nur 30 Stundenkilometer fahren. Im Messzeitraum zwischen 7 bis 12.20 Uhr wurden 1132 Fahrzeuge überprüft. 637 fuhren in Richtung Donauwörth und 495 in Richtung Mertingen.

Die Beamten erwischten knapp 50 Autofahrer, die hier mit bereits toleranzbereinigten 41 Stundenkilometern und mehr deutlich zu schnell unterwegs waren. Insgesamt werden 71 Autofahrer mit einem kostenpflichtigen Nachspiel rechnen müssen, davon 63 im gebührenpflichtigen Verwarnungsbereich, acht im Anzeigenbereich und einer mit einem zusätzlich zu erwartenden Fahrverbot. Auffallend war zudem, dass vor allem Richtung Mertingen gerast wurde. In Fahrtrichtung Donauwörth lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 58 Stundenkilometern und es fielen zwei Anzeigen an.

Kontrolle vor Kindergarten in Auchsesheim: Trauriger Spitzenwert holte der Fahrer eines SUV

Den traurigen Spitzenwert erreichte in Fahrtrichtung Mertingen der Fahrer eines VW SUV aus dem Landkreis, der zur Abholzeit der Kindergartenkinder um exakt 11 Uhr bei erlaubten 30 Sachen eine Spitzengeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern erreichte. Da hier von Amts wegen Vorsatz angenommen wird, erwarten den Mann nun ein Bußgeld von 400 Euro plus Gebühren und Auslagen, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (dz)

