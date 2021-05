Unbekannte zerstören Lebendfalle bei Auchsesheim

Unbekannte haben auf rabiate Weise eine jagdliche Lebendfalle bei Auchsesheim beschädigt. Dabei war die Falle schon lange nicht mehr in Betrieb.

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen eine jagdliche Lebendfalle, die sich in einem Waldstück unterhalb des Damms an der Flutmulde 3 befand, beschädigt. Die Tatörtlichkeit liegt in der Nähe der Deponie am Glockenfeldweg in Auchsesheim, so die Polizei. An der Falle wurde unter anderem gewaltsam die komplette Metallkonstruktion herausgerissen und das dazugehörige Gestänge beschädigt. Der Jagdpächter, der den Sachverhalt am Donnerstag anzeigte, hatte die Falle bereits am 1. März außer Betrieb gesetzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Täterhinweise liegen momentan nicht vor. Die Beamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

Lesen Sie auch: