Auf der B25 bei Binsberg erneut viele Temposünder

Die Polizei hat eine Reihe von Rasern auf der Bundesstraße erwischt. Auf der Südspange bei Donauwörth war das Ergebnis erfreulicher.

Beamte der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth haben am Donnerstag von 13.15 Uhr bis 19 Uhr auf der B25 auf Höhe Binsberg/Osterweiler eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Da sich in diesem Abschnitt der Bundesstraße immer wieder Verkehrsunfälle ereignen, erfolgen dort regelmäßige Kontrollen. Auch bei dieser Messung waren knapp 100 Fahrerinnen und Fahrer so deutlich zu schnell, dass sie „geblitzt“ werden mussten.

24 Fahrerinnen und Fahrer bekommen eine Anzeige und Punkte

In 24 Fällen war der Polizei zufolge die Überschreitung so hoch, dass eine Anzeige samt Punkteintrag die Folge sein wird. Bei drei Fahrern fällt zudem ein Fahrverbot an. Den negativen Höchstwert erreichte am Nachmittag ein Pkw-Fahrer mit 178 Stundenkilometern anstatt der höchstens zulässigen 100. Der Mann muss mit einem Bußgeld von 600 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Mit 136 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs

Bereits am Mittwoch war die Verkehrspolizei von 13.30 bis 19 Uhr an der Südspangen (B16) bei Donauwörth aktiv. Hier fiel die Beanstandungsquote erfreulicheer aus. Die Beamten registrierten lediglich 25 Verstöße. Davon haben sechs eine Anzeigen zur Folge. Die höchste Überschreitung lag freilich mit 136 km/h bei erlaubten 80 ebenfalls im Fahrverbotsbereich. (dz)

