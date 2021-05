Donauwörth

09:45 Uhr

Aufgemotztes Auto in Donauwörth: Anzeige gegen 19-Jährige

Am Auto einer 19-Jährigen hatte die Polizei in Donauwörth einiges zu beanstanden, unter anderem einen Sportauspuff ohne Zulassung.

Die Polizei hat in Donauwörth eine 19-Jährige kontrolliert, die mit einem aufgemotzten Auto unterwegs war. An diesem war einiges nicht in Ordnung.

Themen folgen