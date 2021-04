Donauwörth: Auto erfasst Fußgängerin auf dem Kaufland-Parkplatz

Bei einem Unfall vor dem Kaufland in Donauwörth hat eine Fußgängerin Verletzungen erlitten. Ein Autofahrer hatte sie beim Ausparken übersehen.

Bei einem Unfall auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth hat eine Fußgängerin Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, parkte ein 57-Jähriger am Donnerstag um 15.25 Uhr rückwärts aus – und übersah die Passantin, 64, die sich auf dem Weg zum Pkw ihres Ehemanns befand, der unmittelbar neben dem Wagen des 57-Jährigen stand.

Das Auto erfasste die Frau. Die stürzte zu Boden und verletzte sich an der Hüfte sowie an einem Ellbogen. Das Opfer musste medizinisch behandelt werden. Die Beamten zeigten den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an.