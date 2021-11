Auto erfasst auf Westspange einen Passanten

In Donauwörth ist am Montag ein Unfall passiert. Ein 78-Jähriger erleidet schwere Verletzungen.

Ein Auto hat in Donauwörth auf der Westspange am Montagnachmittag einen Rentner erfasst. Dieser zog sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.

Der 78-Jährige schob sein Fahrrad zwischen zwei Ampeln verbotenerweise – ohne auf die Lichtzeichenanlage zu achten – über die in diesem Bereich vierstreifige Straße in Richtung Parkplatz an der Neudegger Allee. Ein 75-Jähriger, der mit seinem Kleinwagen unterwegs war, erkannte den Passanten aufgrund des dichten Verkehrs zu spät und erfasste ihn frontal. Der 78-Jährige stürzte nach dem Anprall zu Boden und erlitt unter anderem eine blutende Kopfplatzwunde sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Donau-Ries-Klinik.

Viele leere Flaschen und Dosen auf der Fahrbahn

Der Verunglückte hatte mehrere Säcke voll mit leeren Pfandflaschen und -dosen bei sich. Die verteilten sich auf der Fahrbahn und mussten eingesammelt werden. Gegen den Autofahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (dz)