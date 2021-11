Auto vor Supermarkt in der Berger Vorstadt angefahren

Am Freitag wurde vor dem Netto in der Berger Vorstadt ein Wagen angefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall.

Am Freitagvormittag wurde vor einem Supermarkt in der Berger Vorstadt ein Auto angefahren. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, wurde in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein auf dem Netto-Parkplatz parkender grauer Seat Leon an der hinteren linken Stoßstange angefahren und dadurch beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (dz)