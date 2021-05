Donauwörth: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Ein 37-Jähriger aus Donauwörth gerät mit seinem Wagen auf der Rainer Straße in den Gegenverkehr. Dabei stößt er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen.

Ein 37-Jähriger aus Donauwörth hat am Freitag gegen 13.30 Uhr einen Unfall verursacht. Er kam mit seinem Fahrzeug auf der Rainer Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei anderen Autos. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Der Unfallverursacher war zuvor auf der Rainer Straße von Nordheim in Richtung Donauwörth unterwegs und geriet dabei kurz vor der Abzweigung nach Auchsesheim auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei ist die Ursache dafür noch unklar. Dabei touchierte der 37-Jährige das Auto eines entgegenkommenden 50-Jährigen auf der Fahrerseite. Im Anschluss streifte er auch noch den Wagen einer 27-Jährigen, die direkt hinter dem 50-Jährigen unterwegs war. Zwei Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (dz)

