Autofahrer prallt Frau in Donauwörth frontal ins Heck

In der Berger Vorstadt in Donauwörth ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 53-jähriger Autofahrer bemerkte nicht, dass die Frau vor ihm bremste.

In der Berger Vorstadt in Donauwörth ist es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Im Berufsverkehr, gegen halb acht, musste eine 24-jährige Autofahrerin aus Monheim in der Berger Vorstadt anhalten, da das vorausfahrende Auto nach links abbiegen wollte. Ein hinterherfahrender 53-Jähriger erkannte dies nicht und krachte dem stehenden Wagen der Frau frontal ins Heck.

Durch den heftigen Anprall entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Die 24-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Beamten vor Ort zeigten den Mann wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)