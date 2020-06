vor 41 Min.

Donauwörth: Autowrack fängt Feuer

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth ist am Freitag gegen 9 Uhr zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb in der Dillinger Straße gerufen worden. Dort war ein Brand entfacht.

Auf dem Betriebsgelände begann ein Schrott-Pkw während des Verladevorgangs mit einem Kran plötzlich stark zu qualmen und fing schließlich Feuer.

Durch den aufsteigenden Rauch wurde die Brandmeldeanlage des Betriebes ausgelöst. Mehrere Mitarbeiter versuchten sofort das Wrack zu löschen, was schließlich aber erst den Kräften der Feuerwehr gelang.

War noch Benzin im Tank?

Als Ursache für den Brand dürftelaut Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth möglicherweise Restkraftstoff im Pkw infrage kommen. Durch die Löschaktion waren sieben Mitarbeiter des Betriebes dem dichten Rauch ausgesetzt. Zwei der Arbeiter wurden vorsorglich wegen des Verdachtes einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Ein Sachschaden ist durch den Brand nicht entstanden. (dz)

