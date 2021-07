Donauwörth

15:22 Uhr

BOS: Bayerns bester Abiturient ist aus Donauwörth

Plus Max Mayershofer hat sein Abitur an der Berufsoberschule mit 1,0 gemacht. Damit ist er in seinem Fach der Beste in Bayern. Welche Pläne er nun verfolgt.

Von Viktoria Gerg

Die Schule ist vorbei und das Abitur in der Tasche. Jetzt steht das Leben vor der Tür, mit all seinen Möglichkeiten. Wenn man ein so gutes Abitur ablegt wie Max Mayershofer von der Berufsoberschule (BOS) in Donauwörth, dann stehen alle Türen offen. Mit 1,0 ist er im Bereich Technik damit sogar Bester seines Fachs in Bayern. Der Abiturient hat schon konkrete Zukunftspläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen