Donauwörth

vor 17 Min.

Bachelorette 2021: Donauwörther Kandidat hat harte Konkurrenz

Plus Dominik Bobinger aus Donauwörth kämpft auf RTL weiter um das Herz der Bachelorette. Doch die Konkurrenz holt mächtig auf.

Von Barbara Wild

Da ist dieser Moment - für den einen ist er perfekt. Für Dominik Bobinger aus Donauwörth-Zirgesheim, der in der Kuppel-Show "Die Bachelorette 2021" um das Herz der schönen Maxime Herbord kämpft, ist es ein harter Moment. Der 30-Jährige muss in der sechsten Folge, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, erkennen: Er ist nicht der Einzige, der bei der schönen Single-Frau verdammt gut ankommt. An diesem Abend küsst die Bachelorette einen anderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

