Donauwörth

01.07.2021

Bahnhof Donauwörth: So läuft es auf der Großbaustelle

An Gleis 6 des Donauwörther Bahnhofs zeigt sich bereits jetzt, wie der sanierte Bahnsteig aussieht.

Plus Seit über einem Jahr ist der Bahnhof in Donauwörth Großbaustelle. Schon jetzt lässt sich erahnen, wie der Verkehrsknotenpunkt in Zukunft aussehen wird.

Von Barbara Wild

An Gleis 4/5 ist die Zukunft des Bahnhofes Donauwörth schon sichtbar. Nach über einem Jahr Bauzeit sind die ersten beiden Bahnsteige – nämlich 6/7 und 4/5 – bereits technisch saniert und modernisiert. Bauphase 1 an Donauwörths derzeit wohl größter Baustelle ist damit abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen