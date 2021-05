Donauwörth-Berg

14:47 Uhr

84-Jähriger rutscht in Donauwörth bei „Rot“ von der Kupplung

An der Ampel in der Nürnberger Straße in Donauwörth kommt es zu einem Unfall. Verursacher war ein Senior, dem am Steuer ein Missgeschick passierte.

Laut Polizei sind zwei Autofahrer am Donnerstag um 15.20 Uhr auf der Nürnberger Straße in Donauwörth stadtauswärts unterwegs gewesen. Sie kamen auf Höhe der Ampel vor der dortigen Tankstelle zum Stehen. Der 84-jährige Hintermann sei während der folgenden Rotphase vermutlich von der Kupplung abgerutscht und dem Fahrzeug vor ihm ins Heck gekracht, so die Gesetzeshüter weiter. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

