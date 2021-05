Donauwörth: Eine neuer Supermarkt für die Berger Vorstadt

In der Berger Vorstadt soll es bald wieder einen Supermarkt geben. Ab August könnte das Gebäude in Donauwörth wieder neu genutzt werden.

Gute Nachrichten für die Anlieger der Berger Vorstadt: In der Stadtresidenz wird es bald wieder einen Lebensmittelmarkt geben. Der Mietvertrag mit Netto Marken-Discount ist abgeschlossen, die bisherigen Räumlichkeiten werden vom Eigentümer, Getränke König aus Wechingen, derzeit umgebaut und entsprechend modernisiert. Das teilt die Stadt Donauwörth am Mittwochvormittag per Presseerklärung mit.

Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt nun her, dass Edeka Südbayern seine Filiale in dem Gebäude geschlossen hat. Das hatte damals für großen Unmut gesorgt. Für viele Bürger der umliegenden Straßen und auch für die Schüler war der Supermarkt wichtige Anlaufstelle gewesen. Bis zur Eröffnung des Stadtladens in der Reichsstraße hatte es gar keinen Supermarkt im Ortskern Donauwörths gegeben. Mit der neuen Netto-Filiale gibt es dann wieder stadtnah einen klassischen Discounter.

BIs zum Mai 2020 gab es in der Berger Vorstadt einen Edeka-Markt. Er war sehr beliebt. Foto: Helmut Bissinger

Oberbürgermeister Sorré freut sich, dass es durch gute Gespräche mit Netto und dem Eigentümer gelungen ist, eine gemeinsame Lösung zu finden und mit Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes in der Stadtresidenz die Versorgungslücke in Bereich der Berger Vorstadt wieder zu schließen. Der ursprünglich vorgesehene Eröffnungstermin des neuen Netto-Marktes im August/September kann sich aufgrund der derzeitigen Situation unter Umständen noch etwas verzögern, doch die Eröffnung in der Berger Vorstadt steht bevor, heißt es aus dem Rathaus.

