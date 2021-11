Im Ort überholt: Unfall in Donauwörth

In der Nürnberger Straße in Donauwörth wollte eine Frau aus Fünfstetten ein Auto überholen. Dabei krachte es.

Ein Versuch, innerorts zu überholen, endete am Dienstagvormittag in Donauwörth mit einem Unfall. Zwei Autos fuhren die Nürnberger Straße stadteinwärts. Auf Höhe eines Autohauses wollte die 31-jährige hinten fahrende Frau aus Fünfstetten den vorausfahrenden 27-jährigen Monheimer überholen, um kurz darauf nach links in die Jurastraße abzubiegen.

Unfall in Berg: Beifahrerseite komplett zerkratzt

Hierbei fuhr die Frau nach Angaben der Polizei zunächst verbotswidrig über eine durchgezogene Fahrbahnbegrenzungslinie und streifte danach den überholten Wagen des 27-Jährigen. Am Wagen der Unfallverursacherin wurde dadurch die komplette Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (dz)

