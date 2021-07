Schwieriger Einsatz nach schwerem Unfall nahe Berg

Auf der Straße zwischen Berg und Wörnitzstein stoßen zwei Autos zusammen. Ein 20-Jähriger wird schwer verletzt und die Feuerwehr hat ein spezielles Problem zu lösen.

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Donauwörther Stadtteilen Berg und Wörnitzstein ereignet. Ein junger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Zudem wurden die Einsatzkräfte mit einem speziellen tierischen Problem konfrontiert.

Der 20-Jährige gerät mit seinem Auto unvermittelt auf die Gegenfahrbahn

Verursacher des Unfalls war ein 20-Jähriger aus dem Donauwörther Stadtgebiet. Er fuhr der Polizei zufolge mit seinem Auto um etwa 6.40 Uhr von Wörnitzstein in Richtung Berg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf Höhe des Kreuzhofs ohne ersichtlichen Grund unvermittelt auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Pkw frontal gegen ein Auto, das eine 24-Jährige steuerte, die ebenfalls aus dem Bereich der Großen Kreisstadt stammt.

Der 20-Jährige wurde in seinem völlig zertrümmerten Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr – es waren die Kräfte aus Donauwörth, Berg und Wörnitzstein vor Ort – musste nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel das Dach entfernen und hydraulisches Gerät einsetzen, um den Schwerverletzten aus dem Wrack zu befreien. Der junge Mann erlitt diverse Brüche an Bein und Becken. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen.

Im Auto der 24-Jährigen befinden sich zwei Bienenvölker

Die 24-Jährige kam durch glückliche Umstände mit leichten Verletzungen davon, so die Polizei. Die Frau konnte ihren Pkw selbstständig verlassen – was sie möglicherweise vor Schlimmerem bewahrte, denn: In dem Auto befanden sich zwei Bienenvölker. Zumindest eine der Kisten ging durch den Zusammenstoß auf. Folge: Im Innenraum des Fahrzeugs flogen zahlreiche Bienen umher. Über die Wörnitzsteiner Kameraden, so berichtet Zobel, habe ein Imker organisiert werden können. Der habe in Schutzkleidung die Insekten aus dem Auto geholt. Die beiden Völker konnten dann auf einem Anhänger abtransportiert werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Unweit der Unfallstelle hatte sich im vorigen Jahr ein weiteres schlimmes Unglück ereignet. Anfang September 2020 stießen zwei Jugendliche, die auf ihren Mopeds unterwegs waren, frontal zusammen. Beide Opfer erlitten schwerste Verletzungen. (wwi/dz)

