Unter Drogen auf der B 2 bei Donauwörth "gestrandet"

Einem Studenten geht auf der B 2 bei Donauwörth der Sprit aus. Als die Polizei kommt, stellt sich heraus, dass der junge Mann einiges hinter sich hat.

Ein Student hat am späten Donnerstagabend vermutlich unter Drogen einen Unfall gebaut und ist weitergefahren, bis ihm bei Donauwörth der Sprit ausging. Der junge Mann aus dem Raum Augsburg war auf der Rückfahrt von Nürnberg, als ihm auf der Bundesstraße 2, Höhe der Schöttlehöfe, der Sprit an seinem Carsharing-Fahrzeug ausging. Der Mann platzierte den Wagen jedoch so ungünstig an der B 2, dass Vorbeifahrende die Donauwörther Polizei anriefen.

Die Beamten trafen den 28-Jährigen vor Ort an. Allerdings stellten sie laut Polizeibericht fest, dass er deutlich "neben der Spur" war und schläfrig wirkte. Einen Drogentest soll er verweigert habe . Im Wagen lagen wohl mehrere Tabletten, die bei einem Schnelltest positiv auf Amphetamine reagierten. Zudem war die komplette Beifahrerseite des silberfarbenen Kleinwagens frisch beschädigt, was auf das touchieren einer Leitplanke hindeutete. Der entstandene Eigenschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, so die Polizei Donauwörth.

Wo der Unfall passiert sein könnte ist bisher unklar. Die Beamten beschlagnahmten die Tabletten, veranlassten eine ärztliche Blutentnahme und zeigten den Fahrer wegen Verdachts auf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz an. Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)