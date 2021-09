Donauwörth

Berger Kreuz: Der Knotenpunkt bei Donauwörth wird zur Baustelle

Blick auf das Berger Kreuz von Kaisheim her. Die Abbiege- und Einfädelspuren an dem viel befahrenen Verkehrsknoten sollen optimiert werden.

Plus Das Staatliche Bauamt will den Knotenpunkt bei Donauwörth sicherer machen und den Verkehr besser fließen lassen. Dazu wird einiges geändert. Was die Autofahrer wissen müssen.

Von Wolfgang Widemann

Das Berger Kreuz bei Donauwörth ist eine der wichtigsten Straßenkreuzungen in Nordschwaben. An dem autobahnähnlichen Knotenpunkt mit Ab- und Zufahrtsschleifen treffen nicht nur die B2 und die B25 aufeinander, sondern es befindet sich dort über die Nürnberger Straße auch der nördliche Anschluss der Großen Kreisstadt. Zu den Hauptverkehrszeiten ist an dem Kreuz mächtig was los. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr kann sich auf der B2 von Kaisheim her schon bei kleinen Störungen ein mehrere kilometerlanger Stau bilden. Größere Behinderungen sind am späten Nachmittag auch stadtauswärts möglich. Um den Verkehr am Berger Kreuz sicherer zu machen und vor allem besser fließen zu lassen, packt das Staatliche Bauamt Augsburg nun ein ganzes Bündel an Maßnahmen an. Das Kreuz wird von Montag, 27. September an zur Baustelle.

