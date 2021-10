Berger Kreuz in Donauwörth: So laufen jetzt die Bauarbeiten

Plus Nach dem Chaos zum Start der Baustelle am Berger Kreuz, hat sich die Verkehrslage entspannt. Wie es mit den Arbeiten weiter geht.

Nach dem großen, durch eine Ampelpanne ausgelösten Chaos zum Auftakt der Baustelle am Berger Kreuz bei Donauwörth am Dienstagmorgen stellten sich viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die bange Frage, ob dies ein Einzelfall war oder mit weiteren massiven Behinderungen zu rechnen ist.