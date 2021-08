Mord in Berlin: Die Spur führt nach Donauwörth

Plus Zwei Brüder aus Afghanistan sollen ihre Schwester getötet haben. Die blutige Spur führt auch nach Donauwörth.

Zwei Brüder (22 und 25 Jahre alt) sind mit einem großen Rollkoffer im Zug von Berlin Richtung Bayern unterwegs. Im Gepäckstück sollen sie die Leiche ihrer Schwester (34), die sie zuvor ermordet haben sollen, transportiert haben. Einer der beiden mutmaßlichen Täter ist in Donauwörth gemeldet.