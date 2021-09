Donauwörth/Berlin

vor 8 Min.

Tote Schwester im Koffer: Verteidiger des Mordverdächtigen aus Donauwörth glaubt nicht an "Ehrenmord"

Plus Die Leiche einer Frau wurde wohl von deren Brüdern nach Donauwörth gebracht. Der Anwalt eines Verdächtigen schließt für seinen Mandanten einen "Ehrenmord" aus.

Von Barbara Würmseher

Am 13. Juli sollen zwei afghanische Brüder ihre Schwester in Berlin ermordet und die Leiche in einem Rollkoffer per Bahn nach Donauwörth gebracht haben. Bilder aus Überwachungskameras zeigen die Tatverdächtigen mit einem entsprechenden Gepäckstück und unterstützen diese Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Nach einem kurzen Halt in Nordheim, in der Wohnung des jüngeren Bruders, sollen die beiden dann in den Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen weitergefahren sein. Dort wurden die sterblichen Überreste der 34-Jährigen zwei Tage später in einem Waldstück gefunden.

