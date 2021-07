Berufsschule Donauwörth: Teurer Neubau für die Zimmerer

Plus An der Berufsschule Donauwörth wird ab 2024 auch der Zimmerer-Nachwuchs geschult. Dafür soll ein neues Gebäude errichtet werden. Die Kostenschätzung ist immens.

2024 wird die Berufsschule Donauwörth eine weitere Aufwertung erfahren. Ab diesem Zeitpunkt werden an der Ludwig-Bölkow-Schule durch die Einrichtung eines Fachsprengels die Zimmerer-Lehrlinge aus der Region ihre schulische Ausbildung absolvieren. Dies sei aber nur möglich, wenn bis dahin die entsprechenden baulichen Voraussetzungen geschaffen würden, sagte Landrat Stefan Rößle im Bauausschuss des Donau-Rieser Kreistages. Theoretisch wäre dies durch einen Umbau der bestehenden Werkhallen möglich. Allerdings sei der Sanierungsumfang so erheblich, weshalb sich die Frage stelle, ob nicht ein Neubau die bessere Alternative wäre.