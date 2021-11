Donauwörth

10:32 Uhr

Betrunken am Steuer in Donauwörth: Mann muss gleich zahlen

Ein Mann ist in Donauwörth mit Alkohol am Steuer erwischt worden.

Ein Mann ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Donauwörth betrunken am Steuer erwischt worden. Warum er gleich zahlen musste.

Bei einer Verkehrskontrolle eines 32-jährigen Autofahrers haben die Polizeibeamten eine Fahne festgestellt. Eine Überprüfung zeigte schließlich einen Wert von über 0,8 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt. Da es sich bei dem Fahrer um einen Ausländer handelte, wurde wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben, welche der Mann in bar entrichtete. (dz) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries/Dillingen Plus Vermisstenfälle im Donau-Ries: Wenn Menschen nicht nach Hause kommen

Harburg-Mündling Mündling: 52-Jähriger rastet bei Verkehrskontrolle aus

Themen folgen