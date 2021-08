Betrunkener Autofahrer in Donauwörth erleidet Schwächeanfall

Erst saß ein Mann in Donauwörth offenbar im betrunkenen Zustand am Steuer seines Autos. Dann braucht er medizinische Hilfe.

Ein Mann, der offenbar im betrunkenen Zustand in Donauwörth mit dem Auto gefahren ist, hat die Polizei und den Rettungsdienst beschäftigt.

Der 62-Jährige fiel am Samstagnachmittag in der Parkstadt drei jungen Männern auf, als er mit dem Pkw unterwegs war. Das Trio sprach den Fahrer an, da es zunächst den Eindruck hatte, dass ein medizinisches Problem vorliegt. Schnell wurde den Zeugen aber klar, dass eine Alkoholisierung vorliegen könnte. Deshalb wählten sie den Notruf. Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Verdächtigen – und traf ihn in seiner Wohnung an. Er schlief – und hatte eine deutliche „Fahne“.

Der Betrunkene behauptet, erst nach der Fahrt Wodka konsumiert zu haben

Als ihn die Beamten weckten, verweigerte er einen Alkoholtest. Er stritt auch ab, überhaupt Alkohol getrunken zu haben. Als die Beamten dem Mann ihre Erkenntnisse vorhielten, gab er an, erst nach der Autofahrt Wodka konsumiert zu haben.

Unmittelbar darauf erlitt der 62-Jährige einen Schwächeanfall und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Dort kam er allerdings nicht um die Entnahme einer Blutprobe herum. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (dz)