Betrunkener randaliert in Notaufnahme in Donauwörth

In der Donau-Ries-.Klinik in Donauwörth hat ein 69-Jähriger ordentlich Stress gemacht. Die Polizei war im Einsatz.

Ein Betrunkener hat am späten Donnerstagabend in Monheim und Donauwörth den Rettungsdienst, Krankenhauspersonal und die Polizei beschäftigt. Zunächst meldeten Bürger der integrierten Leitstelle eine hilflose alkoholisierte Person in Monheim. Das Rote Kreuz brachte den volltrunkene 69-Jährigen per Rettungswagen zur Behandlung in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth.

Der Betrunkene kotet sich ein und verweigert jegliche Behandlung

In der dortigen Notaufnahme kotete sich der Mann nach Angaben der Polizei massiv ein und verweigerte jegliche medizinische Behandlung. Er habe randaliert und sei derart aggressiv gegenüber dem Klinikpersonal geworden, dass dieses gegen 23.45 Uhr die Gesetzeshüter informierte. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzung habe die Lage beruhigt, heißt es im Pressebericht der Inspektion Donauwörth.

Da eine Ärztin keine akute Behandlungsbedürftigkeit feststellte, wurde der 69-Jährige nach einer Reinigung wieder entlassen. Einen Alkoholtest verweigerte er vehement.

Der Mann hat wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten

Ein Zeuge händigte der Polizei am frühen Freitagmorgen noch die verlorene Geldbörse des Mannes aus. Diese wurde ihm nach der Ausnüchterung wieder übergeben. Strafrechtliche Konsequenzen hat der Mann nach aktuellem Stand nicht zu befürchten. Es erfolgte bislang keine Anzeige. (dz)

