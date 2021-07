Betrunkenes Paar in Donauwörth verletzt sich gegenseitig

In Donauwörth hat ein betrunkenes Paar die Polizei beschäftigt.

Ein betrunkenes Paar hat am Dienstag in Donauwörth die Polizei beschäftigt – und jetzt Ärger am Hals. Die beiden von ihrem Arbeitgeber in einer Ferienwohnung untergebrachten osteuropäischen Staatsbürger sprachen der Polizei zufolge in den Abendstunden ausgiebig dem Alkohol zu. Daraufhin kam es zu einem massiven Streit der beiden und die Gesetzeshüter mussten anrücken.

Der Mann trug am ganzen Oberkörper erhebliche Kratzspuren davon und die Frau unter anderem ein blaues Auge. Da eine Schlichtung des Streites aufgrund der massiven Alkoholisierung nicht möglich war, musste die Frau, die sich laut Polizei als Hauptaggressor herausstellte, die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Das Paar erwartet nun eine Strafanzeige. (dz)