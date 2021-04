Donauwörth-Binsberg: Altöl und Kühlerschutzmittel im Wald entsorgt

Mehrere Liter Altöl und Kühlerschutzmittel sind illegal in einem Waldstück nahe des Wanderparkplatzes bei Binsberg entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat in den vergangenen Tagen in einem Waldstück nahe des Wanderparkplatzes bei Binsberg Altöl und Kühlflüssigkeit unerlaubt entsorgt. Laut Polizei handelt es sich um etwa 10 Liter Altöl, abgefüllt in zwei fünf-Liter-Kanister für Frostschutzmittel und einen Ölkanister mit einem Fassungsvermögen von vier Litern. Das chemische Kühlerschutzmittel wurde in einer Glasflasche aufgefunden.

Material wird auf Spuren untersucht - Polizei sucht nach Zeugen

Die Behältnisse werden aktuell auf verwertbare Spuren untersucht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Bodenverunreinigung sowie unerlaubten Umgang mit Abfällen wurde eingeleitet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

