Blitzeraktion der Polizei: Spitzenreiter war mit 155 Sachen unterwegs

Am Donnerstag und Sonntag hat die Verkehrspolizei Donauwörth über 400 Temposünder erwischt.

Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth haben an zwei Tagen auf den Bundesstraßen um Donauwörth über 400 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren.

Bereits am Donnerstag wurden auf der B25 bei Binsberg Geschwindigkeitsmessungen in Richtung Nördlingen durchgeführt. Von 13.30 bis 19.15 Uhr fuhren 3024 Autos durch die Lichtschranke des Gerätes. 219 Fahrer waren nach Abzug der Toleranz elf Stundenkilometer und mehr zu schnell und mussten daher "geblitzt" werden. Dies entspricht der Polizei zufolge einer hohen Beanstandungsquote von deutlich über sieben Prozent. 164 Fahrzeugführer werden in den kommenden Wochen einen Gebührenbescheid samt Verwarnung erhalten und gegen 55 wurde Anzeige gestellt. Der schnellste Fahrer war mit 140 Stundenkilometer unterwegs, erlaubt waren 100.

Temposünder bei Donauwörth muss 240 Euro zahlen und hat zwei Punkte im Register

Noch schneller waren die Autofahrer auf der B2 auf Höhe Schellenberg. Hier wurde am Sonntag zwischen 11.10 Uhr und 17 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg geblitzt. Von 3254 Fahrzeugen fuhren 179, also knapp sechs Prozent, deutlich zu schnell: 147 davon im Verwarnungsbereich, 32 erhielten eine Anzeige samt Punkte. Drei müssen mit Fahrverbot rechnen. Den traurigen Spitzenwert erreichte bei erlaubten 100 Stundenkilometer ein Autofahrer, der nach bereits erfolgtem Abzug aller Toleranzen mit 155 Stundenkilometer durch die Messstelle raste. In diesem Fall werden ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Monat Fahrverbot die polizeiliche Folge sein. (dz)

