Blutkonserven sind im Donau-Ries-Kreis knapp

Plus Blutkonserven sind knapp. Das Rote Kreuz sucht dringend Spender, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Der Sommer kann kritisch werden.

Ohne geht es nicht. Es hält alle wichtigen Körperfunktionen aufrecht und ist lebensnotwendig: Blut. Täglich werden davon bayernweit mehr als 2000 Konserven benötigt, um Menschenleben zu retten. Doch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) schlägt Alarm, weil es aktuell zu wenig Blutkonserven gibt. Was dagegen hilft: mehr spenden.