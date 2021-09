Donauwörth

14:59 Uhr

Bürgerentscheid zum Tanzhaus: Das müssen Sie wissen

Über die Zukunft des Tanzhauses in Donauwörth wird am 26. September in einem Bürgerentscheid entschieden. Unser Video zeigt die Argumente der verschiedenen Seiten für und gegen einen Rück- und Neubau.

Plus Am Sonntag werden die Donauwörther Bürger über die Zukunft des Tanzhauses entscheiden. Hier beantworten wir Fragen rund um den Entscheid.

Von Thomas Hilgendorf

Mit der Abstimmung über die Zukunft des Tanzhauses haben es am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger in der Hand: Wird das zentrale Donauwörther Veranstaltungsgebäude in der Reichsstraße saniert oder abgerissen und neugebaut? Bei dem Bürgerentscheid sind 15.268 Wahlberechtigte in Donauwörth und seinen Stadtteilen dazu aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Eine Besonderheit: Beim Bürgerentscheid sind neben Bundesbürgern auch EU-Ausländer mit Wohnsitz in Donauwörth wahlberechtigt – zum Vergleich: Bei der ebenfalls am Sonntag stattfindenden Bundestagswahl sind es 13.860 Wahlberechtigte in der Großen Kreisstadt.

