Bürgerentscheid zum Tanzhaus: Weitere Ergebnisse sind da

Die Donauwörther entscheiden über die Zukunft des Tanzhauses mit einem Bürgerentscheid. Über die Hälfte der Stimmbezirke ist ausgezählt.

Interessant ist bei der Tanzhaus-Abstimmung, bei der die Stimmen für die Sanierung um 20.02 Uhr nach der Auszählung von 25 von 42 Stimmbezirken in Führung liegen, dass bislang 343 Stimmen ungültig sind. Lag es doch an der Komplexität, beziehungsweise einer vermeintlichen Unübersichtlichkeit des Wahlzettels?

Um 19.45 Uhr ist die Hälfte der Stimmbezirke ausgezählt: Für die Sanierung (Frage 1) sprachen sich bis dato 64,49 Prozent aus, für Frage 2, welche den Neubau befürwortet, votierten 56,31 Prozent. Bei der Stichfrage stimmte bislang eine Mehrheit von 60,2 Prozent für die Sanierung.

Der Bürgerentscheid in Donauwörth zum Tanzhaus wird ein knappes Rennen: Um 19.35 Uhr sind 15 von 42 Stimmbezirke ausgezählt. 62,7 Prozent votieren für den Erhalt und die Sanierung des Hauses. 57,4 Prozent wollen den Abriss und Neubau. Bei der Stichfrage liegt bislang - 19.35 Uhr - das Votum für die Sanierung vorn: 58,75 Prozent.

Bürgerentscheid zum Tanzhaus Donauwörth - worum geht es?

Mit der Abstimmung über die Zukunft des Tanzhauses haben es am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger in der Hand: Wird das zentrale Donauwörther Veranstaltungsgebäude in der Reichsstraße saniert oder abgerissen und neugebaut? Bei dem Bürgerentscheid sind 15.268 Wahlberechtigte in Donauwörth und seinen Stadtteilen dazu aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Eine Besonderheit: Beim Bürgerentscheid sind neben Bundesbürgern auch EU-Ausländer mit Wohnsitz in Donauwörth wahlberechtigt – zum Vergleich: Bei der ebenfalls am Sonntag stattfindenden Bundestagswahl sind es 13.860 Wahlberechtigte in der Großen Kreisstadt.

Was wird gefragt? Auf dem Stimmzettel zum Bürgerentscheid sind drei Fragen gestellt – sie alle sind zu beantworten.

Frage 1 (Bürgerbegehren / Sanierung): Sind Sie dafür, dass der Vollzug des Abrissbeschlusses des Stadtrates vom 25. März 2021 aufgehoben wird und das Tanzhaus stattdessen saniert wird? Antwort: Ja/Nein.

Sind Sie dafür, dass der Vollzug des Abrissbeschlusses des Stadtrates vom 25. März 2021 aufgehoben wird und das stattdessen saniert wird? Antwort: Ja/Nein. Frage 2 (Ratsbegehren / Neubau): Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Stadtrates vom 25. März 2021 vollzogen wird und eine Neugestaltung und ein nutzungsorientierter Neubau anstelle des Tanzhauses umgesetzt werden? Antwort: Ja/Nein.

Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Stadtrates vom 25. März 2021 vollzogen wird und eine Neugestaltung und ein nutzungsorientierter Neubau anstelle des umgesetzt werden? Antwort: Ja/Nein. Stichfrage : Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? Antwort: Bürgerbegehren/Ratsbegehren.

Die Stichfrage ist deswegen auf dem Stimmzettel verzeichnet, falls die ersten beiden Fragen widersprüchlich angekreuzt wurden – also beispielsweise sowohl die Sanierung als auch der Neubau befürwortet wurden. In einem solchen Fall ist das Votum der Stichfrage entscheidend.

Bürgerentscheid in Donauwörth ist bindend - aber es gibt dabei etwas Wichtiges zu beachten

Welche Wirkung hat das Ergebnis? Grundsätzlich sind Ergebnisse eines Bürgerentscheids für ein Jahr rechtlich bindend, so die Pressestelle der Stadt. Aber: „Eventuelle Auflagen zu beteiligender Stellen, beispielsweise des Landesdenkmalamts, wären allerdings zu berücksichtigen.“ Des Weiteren gibt es eine Mindestzahl an Wahlberechtigten, die bei dem Bürgerentscheid mitgestimmt haben müssen, damit dieser gültig ist: 3050 Wahlberechtigte, das entspricht einem Zustimmungsquorum von 20 Prozent der aktuell Wahlberechtigten für die Bürgerentscheide, müssen mindestens ihre Kreuzchen machen.

Das Tanzhaus in Donauwörth - Hintergründe und Entscheidungen 1 / 16 Zurück Vorwärts Das Tanzhaus in der Reichsstraße in Donauwörth wurde 1975 für 6,3 Millionen Euro gebaut.

2013: Die letzten Ladengeschäfte in der Passage des Tanzhauses schließen. Im Oktober 2015 schließt das Restaurant im Tanzhaus seine Türen. Bis zum Juli 2016 ziehen sämtliche Mieter – Arztpraxis, Museum uund Wohnungsmieter – aus. Das Problem ist der Brandschutz. Damit steht das Tanzhaus komplett leer.

Die Erwin Müller Group will das Tanzhaus im Jahr 2017 kaufen und sanieren. Die Pläne: Gastronomie und Geschäfte im EG, Büros und Stadtsaal im OG und Wohnungen im Maisonettstil in den oberen Stockwerken.

Die Verhandlungen mit Erwin Müller verzögern sich, weil festgestellt wird, dass das Bestandsgebäude an mehreren Stellen von den Bauplänen aus dem Jahr 1973 sowie den Plänen einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1983 abweicht. Das Gebäude sei – so hieß es damals von der Verwaltung – „zum einen in der Bauzeit von 1973 bis 1975 teils anders errichtet als genehmigt, zum anderen sind in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Umbauten und Einbauten hinzugekommen.“ Dies habe unter anderem Folgen für die Frage nach dem Bestandsschutz, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz. Das Tanzhaus gilt fortan als „problematisches Bauwerk“.

Kurz vor Weihnachten 2018 scheitern die Verkaufsverhandlungen mit der Erwin Müller Group. Die Firma nimmt „aus wirtschaftlichen Gründen“ Abstand. Zudem seien die Sanierung der Tiefgarage und die Ertüchtigung des Brandschutzes sehr kostenintensive Vorhaben.

Im Mai 2019 beschließt der Stadtrat die Grundlagen für die Machbarkeitsstudie: Das Tanzhaus soll einen Stadtsaal und die Tourist-Information mit Kulturbüro beherbergen. Die Idee der Musikschule und weiterer Ladengeschäfte werden verworfen.

Im August 2019 ergibt ein statisches Gutachten, dass im Falle eines Brandes im Stadtsaal die Decke zur Tiefgarage einstürzen könnte. Diese wird daraufhin gesperrt. Im Falle eines Brandes würde die Decke des Stadtsaales nur 60 Minuten stand halten. Die herabfallenden Teile könnten dann die Decke der Tiefgarage einstürzen lassen.

Seit 2019 wird der Stadtsaal gesperrt, da der Brandschutz nicht mehr den Vorgaben entspricht. Sechs Mal im Jahr dürfen Veranstaltungen mit maximal 400 Personen und Feuerwehr vor Ort den Stadtsaal nutzen. Eine Brandmeldeanlage ist in dem Haus nicht installiert.

Im November 2019 wird die Machbarkeitsstudie präsentiert, die eine Sanierung mit einem Neubau vergleicht. Ergebnis ist folgendes: Sanierung mit Café und Tourist-Info, Toiletten im EG, Saal (312 Personen) mit Catering im OG und 24 Hotelzimmern oder Seminarräume im Dachgeschoss: rund 17 Millionen Euro, Bauzeit: 20 Monate. Die sanierte Tiefgarage hätte 38 Plätze; Neubau in gleicher Gebäudegröße und ähnlicher Raumaufteilung kostet etwa 20 bis 21 Millionen mit einer Bauzeit von 36 Monaten. Der Saal wäre für 350 Personen und die Tiefgarage hätte 42 Stellplätze.

In der Stadtratssitzung vom 9. Dezember 2019 beantragt die EBD gemeinsam mit der SPD/BfD und der PWG/FW, dass die Entscheidung über das Tanzhaus in den neuen Stadtrat nach der Wahl verlegt wird und scheitert mit 12:12 Stimmen. OB Neudert stimmt dagegen und führt den Patt herbei.

Am 27. Januar 2020 entscheiden die Donauwörther Stadträte mit 14:9 Stimmen gegen einen Abriss. Für eine Sanierung wird anschließend mit 15:8 gestimmt.

Nahezu einstimmig wird die künftige Nutzung grob festgelegt: Im Tanzhaus soll ein moderner Stadtsaal für 200 bis 400 Personen im Obergeschoss entstehen. Im Erdgeschoss soll eine modernes Bibliothekskonzept mit integriertem Café platziert werden. Im vorderen Bereich soll die Tourist-Info und das Kulturbüro installiert werden. Einzelhandel, Musikschule und Hotel werden ausgeschlossen. Die Tiefgarage soll mit weniger Stellplätzen als bisher saniert werden, dafür Parkmöglichkeiten im Umfeld des Tanzhauses entwickelt werden. Die weitere Nutzung des Dachgeschosses ist noch festzulegen. Die Vertiefung des Nutzungskonzeptes wird dem neuen Stadtrat auferlegt.

Im September 2020 geht der neue Stadtrat auf Klausur und beschließt die Machbarkeitsstudie auf Plausibilität zu prüfen. Die "Sanierung des Tanzhauses" steht auf der dort erstellten Prioritätenliste ganz weit oben.

Im März 2021 entscheidet der neue Stadtrat mit knapper Mehrheit, dass das Tanzhaus doch abgerissen werden soll und ein kleineres an gleicher Stelle entstehen soll. OB Jürgen Sorré erklärt, er wolle den Neubau in dieser Legislaturperiode einweihen.

Die Reaktionen in der Bürgerschaft sind teilweise hoch emotional. Eine Bürgerinitiative gründet sich und sammelt 1800 Unterschriften dafür, dass der Bürger über eine Sanierung oder Abriss abstimmt.

Der Bürgerentscheid findet am 26. September 2021 zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Auch ein vom Stadtrat initiierter Entscheid steht zur Abstimmung. Das Ergebnis ist für ein Jahr bindend.

Ab wann gibt es das Ergebnis? Klar ist derweil, dass das Ergebnis des Bürgerentscheides am Sonntag erst mit Verzögerung ausgezählt werden kann, da vorher zwingend die Stimmzettel zur Bundestagswahl fertig ausgezählt werden müssen. Dies ist eine Anweisung des Landeswahlleiters. Hintergrund ist demnach, dass die Bundestagswahl vorgehe und in ihrem Ablauf nicht durch eventuelle Entscheide auf kommunaler Ebene beeinträchtigt oder verzögert werden dürfe, wie es aus dem Rathaus heißt. Am Sonntag sei mit dem vorläufigen Ergebnis zu rechnen, mit dem amtlichen Endergebnis am Montagnachmittag.