Bunte Schirme im Ried – was bedeuten sie?

Nun schweben sie also im Donauwörther Ried: bunte Schirme. Drei Monate soll die „Umbrella-Road“ die Hindenburgstraße besonders attraktiv gestalten. Warum?

Die bunten Schirme sollen Lust machen auf die Innenstadt, nach all den tristen Monaten der Lockdowns und der dazu passenden kühlen Temperaturen. Die Aktion der City-Initiative Donauwörth (CID) reiht sich ein in Projekte wie die bunten Sitzmöbel in der Reichsstraße oder die Hochbeete samt Naschmöglichkeiten gleich nebenan an der kleinen Wörnitz und am Münster. Als Sonnenschirme fungieren sie wohl noch die ganze Woche – ab Mitte kommender Woche womöglich auch als Regenschutz.

