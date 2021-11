Donauwörth

„Circus Barnum“: Ärger mit der Stadt Donauwörth

Markus Kaiser, Direktor des Circus´ Barnum, der am 6. November in Donauwörth gastiert.

Plus Am 6. November heißt es in Donauwörth "Manege frei" für Artisten und Tiere. Doch bevor es losgeht, gab es Unstimmigkeiten mit der Stadt Donauwörth.

Von Barbara Würmseher

Der „Circus Barnum“ bereitet sich seit Tagen auf sein Donauwörther Gastspiel vor, denn am heutigen Samstag, 6. November, heißt es „Manege frei“ für 20 Artisten/Mitarbeiter und 60 Tiere. Bis 14. November steht der Zirkus nahe der Feuerwehr Nordheim. Doch ehe es für „Barnum“ soweit sein konnte, gab es im Vorfeld Unstimmigkeiten mit der Stadt Donauwörth, wie Zirkusdirektor Markus Kaiser beklagt. Er fühlt sich nicht willkommen und spricht von „Schikane“.

