City-Initiative: Donauwörth ist besser als der Durchschnitt

Plus Donauwörths Innenstadt bekam bei einer Befragung nur ein mittelmäßiges Zeugnis. Wie das die City-Initiative sieht, dazu nimmt Christiane Kickum Stellung.

Laut dem Expertenbüro CIMA haben die Befragten der Innenstadt ein eher mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt. Überrascht Sie das?



Christiane Kickum: Jein – bei der Befragung „Vitale Innenstädte“ 2016 erhielt Donauwörth die Note 2,6 (jetzt 2,8). Als Schulnote wäre eine 2,6 bzw. 2,8 vielleicht mittelmäßig, im Vergleich zu anderen Städten – bei "Vitale Innenstädte" waren das 121 – schneidet Donauwörth deutlich besser ab als der Durchschnitt. Auch 2016 wurden die Erreichbarkeit sowohl mit dem PKW, als auch mit dem ÖPNV, sowie Sicherheit und Sauberkeit sehr positiv bewertet, wie auch 2016 gibt es Verbesserungspotenzial bei dem Einzelhandelsangebot und bei den Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Äußerst positiv ist die sehr gute Strahlwirkung Donauwörths als Einkaufsstadt ins Umland. Das bestätigt sowohl die Befragung 2016 und aktuell die CIMA-Befragung, als auch die überaus hohe Zentralitätskennziffer.