Corona: 95 Luftreiniger für Schulen und Kitas in Donauwörth

Der Donauwörther Stadtrat unterstützt die Beschaffung der mobilen Filtergeräte, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen sollen.

Viele Eltern blicken bange auf den September. Wie wird Schule im kommenden Herbst mit Blick auf die Corona-Pandemie stattfinden? In Donauwörth brachte die Fraktion der Parteifreien vor Kurzem einen Stein ins Rollen, als sie den Antrag stellten, für alle Schulen und Kindertageseinrichtungen, für welche die Stadt zuständig ist, mobile Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Nun wurde darüber im Stadtrat beraten.