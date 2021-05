Corona: Donauwörth weitet Bürgertests aus

Jetzt ist es auch sonntags möglich, einen Test auf Corona machen zu lassen. Demnächst soll auch am Samstag und länger in den Abend getestet werden.

Die Stadt Donauwörth weitet das Angebot der Bürger-Teststation in der Gärtnerstraße 19 e (Schwabenhallen-Parkplatz) aus. Ab 9. Mai sind in der Donauwörther Bürger-Teststation Termine an Sonntagen möglich, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Da sich gezeigt habe, dass besonders die Freitag-Nachmittagstermine stark nachgefragt werden, werde auch hier nachmittags die Testkapazität verstärkt.

Bekanntermaßen ist es für das Einkaufen mit Termin und für den Friseurbesuch notwendig, einen negativen Antigen-Schnelltest vorzuweisen. Bleibt der Landkreis weiter unter einer Inzidenz von 150, wäre ab kommenden Dienstag „Click&Meet“ wieder möglich.

Die Ausweitung der Test-Angebote in Donauwörth geht noch weiter: Die Stadt konnte die Johanniter-Unfall-Hilfe dafür gewinnen, die bislang durch die Center-Apotheke und das BRK abgedeckte Teststation zu unterstützen. Sobald die offizielle Freigabe durch das örtliche Gesundheitsamt vorliegt, können dann auch eine vierstündige Samstags-Strecke und unter der Woche an jedem Abend Termine bis 20 Uhr angeboten werden.

Die derzeitigen Öffnungszeiten in der Donauwörther Bürger-Teststation:

Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und von 14.15 bis 16.45 Uhr; Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Die Terminvereinbarung ist telefonisch möglich unter 0906/789-500 oder online. Am besten per Suchmaschine suchen und dort den Link zu nutzen. Weitere Infos gibt es auch auf donauwoerth.de. (dz)

