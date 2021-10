Corona-Hilfe: Donauwörth sagt auf besondere Art "Danke"

Das Miteinander und Füreinander als Zeichen des Respekts und des Dankes an die freiwilligen Helferinnen und Helfer in der Corona-Pandemie – die Donauwörther Stadt-kapelle mit Stadtkapellmeister Josef Basting beteiligte sich mit einem Konzert in der Freilichtbühne am Mangoldfelsen an der Aktion der Stadt.