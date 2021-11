DONwud in Donauwörth eröffnet - und bald wieder vorbei?

Plus Nahezu alle Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Nur Donauwörth wagt es, das DONwud-Festival im Ried durchzuziehen. Doch schon bald kann alles vorbei sein.

Überall im Landkreis werden derzeit Weihnachtsmärkte abgesagt. Die vierte Corona-Welle hat die Vorfreude auf Glühwein und geselliges Beisammensein im Lichterglanz gehörig verdorben. Zu hoch ist den Organisatoren das Risiko und sie scheuen den enormen Organisationsaufwand für Kontrollen. Während die Organisatoren allerorts ihre Planungen verwerfen, wurde am Donnerstag das Kulturfestival DONwud eröffnet. Wie kann das funktionieren?