DWZ-Leseraktion zu Corona: "Wir sagen Danke"

Wer hat Ihnen in der Corona-Zeit besonders geholfen? Jetzt können Sie sich erkenntlich zeigen und über die Zeitung ihre Geschichte erzählen.

Erinnern Sie sich noch an die Bilder von Menschen auf Balkonen, die Pflegerinnen und Pflegern aus Anerkennung klatschten? In den Krankenhäusern, in den Pflege- und Seniorenheimen waren die vergangenen Monate seit dem Beginn der Corona-Pandemie eine ganz besonders belastende Zeit. Aber auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher haben einiges mitgemacht.

Wir starten eine neue Serie in unserer Zeitung: Danke sagen. All jenen, die die Pandemie so besonders gefordert hat. Da fällt Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht schnell jemand ein. Vielleicht lagen Sie selbst längere Zeit im Krankenhaus. Hatten wegen des Lockdowns außer Pflegerinnen und Pflegern keinen persönlichen Kontakt und haben sich darüber besonders gefreut. Vielleicht haben Sie einen Patienten besucht und dabei selbst gesehen, mit wie viel Aufmerksamkeit und Geduld die Angestellten in den Kliniken im Landkreis Dillingen ihrem Dienst nachgegangen sind - trotz Überstunden, trotz Masken, trotz sich dauernd verändernden Hygieneauflagen. Auch in den Pflege- und Seniorenheimen war es Angehörigen lange nicht möglich, ihre Lieben zu sehen. Also wurden die Menschen, die dort arbeiten, noch wichtiger als ohnehin schon.

Der Herbst 2021 bleibt ungewiss: Doch jetzt kann man Luft holen und die Zeit Revue passieren lassen

Vielleicht haben Sie aber Post von der Schule im Briefkasten gehabt, weil mal wieder der Drucker daheim kaputt war, das Kind aber doch Hausaufgaben machen sollte. Wir haben von sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern gehört, die auch im härtesten Lockdown ihren Schülerinnen und Schülern Wissen vermitteln wollten. Per Video, Telefon oder coronakonformem Wandertag oder eben durch Post. Wir wissen nicht, wie sich der Herbst 2021 in Sachen Corona entwickelt. Ob die Zahl der Coronafälle wieder steigt, ob die Zahl der freien Intensivbetten wieder sinkt. Dennoch ist jetzt Zeit, innezuhalten und die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Die Corona-Pandemie verlangt uns allen einiges ab. Manchen ganz besonders. Zeit, mal Danke zu sagen.

Und so geht das: Rufen Sie uns an unter Telefon 0906/7806-25 oder schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@donauwoerhter-zeitung.de mit dem Betreff Danke und Ihren Kontaktdaten. Wir melden uns dann bei Ihnen und schreiben ein Danke. Die Berichte darüber sollen in den nächsten Wochen in der Zeitung erscheinen. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leserinnen und Leser die Möglichkeit nutzen und mitmachen. Melden Sie sich gerne bei uns. (dz)

