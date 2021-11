Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei fasst Fahrraddiebe in Donauwörth

Am Freitagabend beobachteten drei Zeugen, wie sich drei Jugendliche am Bahnhof Fahrräder stahlen. Die Täter aus dem Raum Augsburg wurden kurz darauf gefasst.

Am Freitagabend konnten in Donauwörth drei Fahrraddiebe geschnappt werden. Das teilte die Polizei Donauwörth mit. Zwei 21- und 25-jährige Männer beobachteten drei Jugendliche gegen 21.15 Uhr, die am Bahnhof in Donauwörth drei Fahrräder an sich nahmen und damit in Richtung eines Schnellrestaurants wegfuhren.

Zeuge verfolgt die Jugendlichen: Polizeistreife kann schnell die Diebe stellen

Der 25-Jährige verfolgte die Jugendlichen und hielt sie an. Ein 15-Jähriger flüchtete anschließend zu Fuß. Er konnte jedoch von einer Polizeistreife kurz darauf gestellt werden. Die beiden anderen 17- und 13-jährigen Täter waren sofort geständig.

Täter stammen aus dem Raum Augsburg

Die drei Jugendlichen stammen aus dem Augsburger Raum. Der 15-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten allerdings sehr uneinsichtig und spuckte sogar mehrmals vor einem der Polizeibeamten verächtlich auf den Boden. Ihn erwartet laut den Beamten jetzt noch zusätzlich eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (dz)

