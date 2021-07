Darum verlässt Dekan Johannes Heidecker Donauwörth

Plus Dekan Johannes Heidecker wird zum 1. Oktober Donauwörth verlassen. Was mit seiner Stelle vor Ort geschieht und wie es im Dekanat weitergeht.

Er hätte sich sehr gut vorstellen können, bis zum Ruhestand in Donauwörth zu bleiben. Doch es kam anders – die Anzeige in einem lokalen fränkischen Blatt lag sprichwörtlich auf der Hand. Mit 62 Jahren beruflich noch einmal etwas Neues beginnen? Da heißt es entweder den Mut zusammennehmen, wenn der Posten passt, oder es bei dem zu belassen, wie es ist. Dekan Johannes Heidecker entschied sich für Ersteres.